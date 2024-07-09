З резервного фонду виділили перші 100 млн грн: Шмигаль заявив про відбудову "Охматдиту" і компенсацію постраждалим

Денис Шмигаль запевнив, що держава повністю відбудує "Охматдит" після ракетного удару РФ.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що держава повністю відбудує дитячу лікарню "Охматдит", яка зазнала руйнувань після ракетного удару 8 липня.

Про це він сказав на засіданні уряду 9 липня.

Так, Міністерство охорони здоровʼя, Міністерство економіки та Міністерство фінансів отримали вказівку опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення і допомоги постраждалим.

"Сьогодні ми спрямовуємо з резервного фонду держбюджету 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи в "Охматдиті". Далі будемо збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови", - розповів він.

А кожній родині з дітьми, яка постраждала від вчорашньої атаки, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога у розмірі 10 тис. 800 грн на кожного члена родини.

Шмигаль також додав, що через платформу United24 за кілька годин вдалося зібрати 100 млн грн – ці ресурси також підуть на відновлення лікарні.

Нагадаємо, СБУ отримала нові докази, які підтверджують, що окупанти вдарили по лікарні "Охматдит" ракетою Х-101 – фото.

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