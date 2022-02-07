З ремонтом та меблями: яку квартиру в Києві можна купити за 60 тисяч доларів (фото)

З ремонтом та меблями: яку квартиру в Києві можна купити за 60 тисяч доларів (фото)

Можна придбати житло із ремонтом, меблями та технікою.

Маючи бюджет до 60 тисяч доларів, у Києві можна купити квартиру в житловому стані. Грошей вистачить навіть на трикімнатну.

ТСН.ua дізнався, які готові до заселення квартири продають у столиці, де та за скільки.

Трикімнатні квартири

Знайти трикімнатну квартиру в столиці з нормальним ремонтом та меблями за таку ціну можливо. Але вона буде розташована далеко від центру та станцій метро.

Наприклад, за 52 тисячі доларів продають житло на Харківському масиві. Загальна площа квартири - 50 м². Судячи із фото в оголошенні, в квартирі на другому поверсі є всі необхідні меблі та техніка. Зроблений непоганий ремонт. До найближчої станції метро "Бориспільська" 30 хвилин пішки.

dom.ria.com

dom.ria.com

dom.ria.com

У Солом'янському районі Києва за 60 тисяч доларів пропонують трохи більшу трикімнатну квартиру - 57 м², але на останньому, п'ятому поверсі. На фото вона виглядає краще ніж попередня. Меблі та техніка присутні. Найближча станція метро - "Політехнічний інститут". Їхати до неї 5 кілометрів.

dom.ria.com

dom.ria.com

dom.ria.com

Двокімнатні квартири

За 60 тисяч доларів можна купити двокімнатну квартиру із свіжим ремонтом, меблями та усією необхідною технікою. Однак таких варіантів у Мережі небагато.

Квартиру на четвертому поверсі в Шевченківському районі площею 46 м² пропонують за 57 тисяч доларів. У ній зроблений світлий ремонт, є техніка та гарна кухня. До найближчої станції метро "Сирець" 20 хвилин пішки.

dom.ria.com

dom.ria.com

dom.ria.com

Ще одна пропозиція - квартира за 55 тисяч доларів у Дніпровському районі. Загальна площа - 45 м². Вона знаходиться на першому поверсі. У квартирі зроблено ремонт, є меблі та уся побутова техніка. До станції метро "Чернігівська" 5 кілометрів.

dom.ria.com

dom.ria.com

dom.ria.com

Однокімнатні квартири

Із таким бюджетом найлегше знайти гарну однокімнатну квартиру. Таких пропозицій у Мережі багато в різних районах Києві.

Наприклад, за 51 тисячу доларів можна придбати житло у Солом'янському районі. Загальна площа - 30 м². Стан квартири відмінний. Ремонт зроблений у сірому та білому кольорах. До зупинки швидкісного трамвая 5 хвилин пішки.

dom.ria.com

dom.ria.com

dom.ria.com

Ще одна схожа пропозиція - квартира у Дніпровському районі за 54,5 тисяч доларів. Площа житла - 33 м². У квартирі зроблено свіжий ремонт, встановлена нова сантехніка. До станції метро "Дарниця" 25 хвилин пішки.

dom.ria.com

dom.ria.com

dom.ria.com

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Отже, за 60 тисяч доларів у Києві можна придбати навіть трикімнатну квартиру із меблями і непоганим ремонтом. Але вона буде знаходитися далеко від станцій метро.

Трохи ближче до громадського транспорту та зі свіжішим ремонтом у Києві можна придбати двокімнатну квартиру. Однокімнатну квартиру з таким бюджетом можна знайти із дизайнерським ремонтом, гарними меблями та технікою.

Нагадаємо, що у Києві можна придбати однокімнатну квартиру вартістю до 20 тисяч доларів. Таких пропозицій небагато, але вони є. Однак деякі з них розташовані в недобудовах або мають неймовірно маленьку площу - 16 квадратних метрів.

Одна квартира перетворилася одразу на три: чи дозволені такі маніпуляції

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