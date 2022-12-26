З Регенераторної в Генераторну: в Київраді пояснили, чому у такого перейменування мало перспектив

Кияни просять перейменувати вулицю Регенераторну в Генераторну.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті електронних петицій Київради. Вулиця Регенераторна розташована в Дніпровському районі. Як зазначає автор петиції, вона, окрім малопривабливої назви, відома багатьом киянам тим, що це адреса одного з культових київських житлових комплексів – "Комфорт-таун".

"Аби увіковічнити пам'ять про часи, коли рашистський путінський режим намагався поставити українців на коліна, зруйнувавши обстрілами енергосистему держави, – і саме тисячі, десятки, сотні тисяч генераторів стали тоді справжніми символами незламності, – пропоную вулицю Регенераторну перейменувати на Генераторну. Легко, просто, чесно, з повагою", - написав Олексій Радько, автор петиції.

Документ за шість днів вже підписали 282 мешканців міста. Аби це питання розглянула Київрада, необхідно зібрати 6 тисяч підписів.

А ось в Київраді кажуть, що поспішати з таким перейменуванням не варто. За словам депутатки Київради Ксенії Семенової, це питання має вирішуватися на громадському обговорені. А після цього на голосуванні – яка пропозиція набере більше голосів, така назва й буде прийнята. Також нова назва має пройти експертну комісію.



"Я вважаю, що нові назви вулиць мають нести певний сенс – для міста, для країни. А традиція називати вулиці в честь промислових приладів – це радянська традиція, вона не в західній і не в українській культурі. Тому я таку історію не підтримую. Мені здається, що в Дніпровському районі можна знайти і видатних діячів, і київські події, на честь яких можна перейменувати цю вулицю", – поділилася думкою з сайтом ТСН.ua Ксенія Семенова, депутатка Київради.

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