З правом застави у 3 млн грн: у Києві водія, який на Mercedes влетів у маршрутку з пасажирами, взяли під варту

З вини чоловіка, який був під наркотиками та ще й віз чотирирічного сина, постраждали 26 людей.

Днями на Повітрофлотському проспекті у Солом’янському районі Києва сталася масштабна ДТП за участю маршрутки. На місці події працювали слідчі. Суд Києва взяв під варту водія, з вини якого постраждало 26 осіб.

Як розповіли у поліції, слідством встановлено, що керманич автомобіля Mercedes-Benz не дотримався безпечної дистанції та в’їхав у маршрутний автобус, який рухався попереду. Внаслідок зіткнення водій автобусу не впорався з керуванням та вְ’їхав у електроопору.

25 пасажирів громадського транспорту та малолітня дитина керманича отримали травми різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані. 28-річного водія легковика було затримано.

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За результатами перевірки водія у медичному закладі лікарі виявили у нього в організмі заборонені речовини: амфетамін, кокаїн та марихуану, а також сильнодіючий лікарський препарат.

Вчора, 21 вересня, Шевченківським районним судом міста Києва відносно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 3 225 300 гривень. Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, 19 вересня на Повітрофлотському проспекті поблизу перехрестя з вул. Преображенською сталася ДТП за участі маршрутки та позашляховика, внаслідок якої постраждали 26 осіб. Від потужного удару маршрутка виїхала на тротуар, де зіткнулася з електроопорою.

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