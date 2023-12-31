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З-під завалів дістали ще тіла – у Києві знову зросла кількість жертв після ракетної атаки

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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З-під завалів дістали ще тіла – у Києві знову зросла кількість жертв після ракетної атаки

Рятувальники у Києві після удару РФ 29 грудня / Фото: ДСНС

Окупанти завдали потужного удару по столиці 29 грудня.

У Києві внаслідок ракетної масованої атаки РФ загинула вже 21 людина.Рятувальники дістали з-під завалів ще два тіла.

Про це повідомили у КМВА. 

"Загиблих від російських ракет в Києві вже – 21. Рятувальники дістали з-під завалів ще два тіла. Страшна трагедія для нашого міста", - повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, 29 грудня Росія здійснила масовану атаку на Україну. У Києві уламки збитих ракет пошкодили будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці. 

Атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед цивільних мешканців. У Києві 1 січня буде днем жалоби.

Нагадаємо, у Дніпрі зросла кількість жертв внаслідок ракетної атаки РФ.

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Дата публікації
Перегляди
1446
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