З опаленням та побутовою технікою: на Київщині відкрили ще одне модульне містечко для переселенців (фото)

У Василькові Київської області сьогодні, 29 жовтня, було відкрито модульне містечко для переселенців в межах співробітництва Мінрегіону та Уряду Польщі.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Модульне містечко у Василькові містить чотири моноблоки по 22 житлові кімнати в кожному. Загалом там знайдуть тимчасовий прихисток 352 людини.

"Сьогодні завдяки міцній співпраці з польським урядом відкрили 12-те тимчасове модульне містечко. Тут житимуть внутрішньо переміщені особи, а також мешканці багатоквартирного будинку у Василькові, який був зруйнований авіаударом. У містечку створено всі зручності, щоб називати це місце хоч і тимчасовою, але домівкою", – сказав Чернишов.

Інфраструктура містечка передбачає всі необхідні зручності для життя та відповідає всім технічним вимогам, у тому числі для проживання в будь-яку пору року. Є кухня, їдальня, санвузли, душові кабінки, адміністративні приміщення.

Містечко освітлюється та опалюється. Воно повністю укомплектоване необхідною побутовою технікою та іншим обладнаннями, а кімнати мешканців – меблями.

Модульне містечко у Василькові / Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

До слова, раніше в межах співпраці з колегами з Польщі було відкрито та заселено 11 модульних містечок для понад 3500 осіб у деокупованих населених пунктах Київської (Ірпінь, Буча, Бородянка, Макарів) та Чернігівської (Новоселівка) областей, а також у місті Львів.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький разом з міністром розвитку громад та територій України Олексієм Чернишовим відкрили у Бородянці перше модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб на Київщині.

Тим часом віцепрем’єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук просить українців, які від початку повномасштабного вторгнення РФ виїхали за кордон, за можливості, не повертатись на Батьківщину в зимовий період. За її словами, повернення до України зараз означатиме знову наразити на небезпеку себе, своїх дітей та рідних.