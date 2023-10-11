З Ніною Матвієнко прощаються в Києві: філармонію прикрасили білими квітами, всюди стоять портрети артистки

Сьогодні, 11 жовтня, у Києві прощаються з Народною артисткою України Ніною Матвієнко.

В останню путь легенду проводжають у Національній Філармонії України. Як передає кореспондент ТСН, попрощатися з Ніною Митрофанівною прийшло багато шанувальників. Черга на прощання закручується аж до вулиці Грушевського.

Присутні й відомі люди. Так, віддати шану легенді приїхав мер Києва Віталій Кличко, патріарх Філарет.

Залу у філармонії прикрасили білими квітами, всюди стоять портрети Ніни Митрофанівни та лунають її пісні. Попрощатися зі співачкою приїхали й солісти українського національного хору ім. Г. Верьовки, в якому Матвієнко пропрацювала 21 рік. Хор вшанував пам'ять артистки, виконавши композицію "Вічна пам'ять".

З Ніною Матвієнко прощаються у Києві / Фото: ТСН.ua

З Ніною Матвієнко прощаються у Києві / Фото: ТСН.ua

З Ніною Матвієнко прощаються у Києві / Фото: ТСН.ua

З Ніною Матвієнко прощаються у Києві / Фото: ТСН.ua

З Ніною Матвієнко прощаються у Києві / Фото: ТСН.ua

З Ніною Матвієнко прощаються у Києві / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, що Ніна Матвієнко померла 8 жовтня, не доживши декілька днів до свого 76-річчя. Про її смерть розповіла донька, співачка Тоня Матвієнко. Причини смерті легенди Тоня уточнювати не стала і попросила про конфіденційність.

Зазначимо, що тим часом онучка Ніни Матвієнко, 25-річна Уляна показала архівне фото з бабусею у молодості, на якому вони схожі як дві краплі води. Також Уляна зізналася, що для неї Ніна Митрофанівна не була "бабусею", а була Ніною.

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