З могили загиблого пілота "Джуса" вкрали шеврони, які залишили його побратими – фото

У серпні на Житомирщині у авіакатастрофі загинуло троє бойових пілотів повітряного командування "Центр Повітряних Сил ЗС України".

З могили військового пілота Андрія Пільщикова з позивним "Джус", який загинув 25 серпня в небі над Житомирщиною, невідомі вандали вкрали шеврони, які залишили його побратими на знак пам’яті.

Про це повідомила дівчина, з якою зустрічався "Джус", Меланія Подоляк.

На могилі "Джуса" було близько 20 шевронів, які під час церемонії прощання залишили його побратими на знак пам'яті про пілота. Однак через кілька днів після похорону вони зникли.

Меланія Подоляк опублікувала фото з могили "Джуса" та попросила повернути шеврони. Дівчина також пообіцяла замість них дати щось набагато більш унікальне та цінне.

"Людині, яка вкрала шеврони, які на Андрієвій могилі залишили його побратими. Напишіть мені в приватні повідомлення. Я дам вам взамін щось значно унікальніше і цінніше, а ви повернете шеврони на місце. Ніхто не дізнається вашого імені", – йдеться у дописі дівчини.

Шеврони на могилі Андрія Пільщикова з позивним "Джус"

Нагадаємо, український пілот Андрій Пільщиков із позивним "Джус" загинув внаслідок катастрофи під час зіткнення навчально-бойових літаків L-39 над Житомирщиною, із "Джусом" загинули ще два льотчики.

Читайте також: