З медзакладу під Києвом зник безвісти 15-річний хлопець: фото, прикмети

Підліток перебував на лікуванні в медзакладі Глевахи.

З медзакладу у Глевасі на Київщині зник безвісти 15-річний хлопець.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Поліція Київщини розшукує 15-річного Максима Матійка із села Ісайки. 3 листопада о 10:30 до поліції надійшло повідомлення від батька про те, що його син самовільно залишив медичий заклад у селищі Глеваха, в якому перебував на лікуванні", - йдеться у повідомленні.

На пошуки підлітка оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини, зокрема працівники Фастівського управління: оперативники, групи реагування патрульної поліції, поліцейські офіцери громади та орієнтовано громадськість.

Прикмети Максима: зріст - 140 сантиметрів, худорлявої статури, на голові шрам, на вигляд має 10 років.

Хлопець був одягнений у світло-зелений спортивний костюм та чорні кросівки.

Фото й особисті дані Максима Матійка надала поліція Київщини / Фото: Поліція Київської області

"У разі отримання будь-якої інформації про місцеперебування розшукуваного повідомляйте на спецлінію "102", - просять у поліції.

Нагадаємо, в Гостомелі зникла 38-річна жінка. Пізніше поліція повідомила, що її розшукали.

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