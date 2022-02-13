З Литви до України прибули зенітно-ракетні комплекси Stinger

Військову допомогу Україна отримала 12-13 лютого.
До України днями прибули протитанкові ракетні комплекси Stinger та інша військова амуніції від партнерів з Литви на тлі нової російської агресії.
Про це повідомив очільник Міноборони Олексій Резніков.
За його словами, 12-13 лютого до України доправлялась військова допомога від Литви. До Києва прибули переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger та інша військова амуніція.
"Дякую Уряду Литви, всьому литовському народу та особисто великому другу України Міністру національної оборони Литовської Республіки Арвідасу Анушаускасу за допомогу! Українсько-литовські відносини дуже тісні і тривають багато століть. Сучасна історія твориться так само спільно і по-родинному. Я ціную нашу багатовікову дружбу та міцну підтримку один одного", - Резніков висловив вдячність Литві за допомогу.
Нагадаємо, до Києва прибули два літаки з військовою допомогою від США. Це - боєприпаси та заряди для гранатометів. Загалом від американських партнерів ЗСУ отримали вже 17 "птахів" допомоги.
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