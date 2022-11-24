З Києва взимку можуть вивезти частину людей: Кличко розповів, кого це стосується

Кличко наголосив, що росіяни хочуть, щоб українці виїхали з держави.

Віталій Кличко вважає, що взимку з Києва можуть вивезти частину людей, проте це буде не евакуація, просто тимчасовий переїзд.

Про це він сказав 24 лютого в етері телемарафону.

Кличко закликав киян тимчасово виїхати зі столиці на випадок тривалої відсутності електрики та опалення. З Києва також можуть вивезти певні категорії осіб. Проте мер Києва наголошує, що це буде не евакуація, а лише тимчасовий переїзд.

"У росіян ключова мета – щоб ми взяли свої валізи і кудись поїхали на Захід і залишили їм країну. Ми їм не потрібні, потрібна територія. Не дочекаються. Про евакуацію зараз не йдеться, але ми розглядаємо можливість того, що частина людей може переїхати до передмістя Києва: дитячі будинки, будинки для людей похилого віку. Назвати евакуацією це не можна, а ось тимчасовий переїзд деяких груп населення ми розглядаємо", - пояснив Кличко.

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України

Російські терористи від 10 жовтня масовано ракетами обстрілюють Україну. Останній ракетний удар по Україні відбувся 23 листопада. Тоді РФ випустила по нашій державі орієнтовно 70 ракет, з яких 51 вдалось збити.

У Києві станом на вечір, 24 листопада, у 70% споживачів відсутня електрика. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Раніше Кличко закликав кожного з жителів столиці змоделювати різні сценарії розвитку подій і бути готовими про всяк випадок до найгіршого. Для цього, зокрема, варто мати вдома запаси технічної і питної води, продуктів харчування, теплих речей.

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