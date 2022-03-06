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З Києва евакуйовують дітей з інвалідністю та дітей-сиріт: вивезли вже 3 тисячі

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З Києва евакуйовують дітей з інвалідністю та дітей-сиріт: вивезли вже 3 тисячі

Віталій Кличко/Тelegram

Евакуйовують також дорослих людей з інвалідністю, зокрема до Польщі.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що зі столиці триває евакуація дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та людей з інвалідністю. 

Про це мер написав у мережі 6 березня.

"Учора евакуаційним рейсом до Польщі відправили близько 1000 киян таких категорій. Серед них – і майже 200 дітей з інвалідністю, 32 з яких пересуваються на кріслах колісних", – йдеться у повідомленні. 

Рейс був організований спільно з Центром взаємодопомоги "Спасемо Україну".

"Усього ж за ці дні такими спільними евакуаційними рейсами до Європи вже відправили понад 3000 осіб", – додав Кличко.

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