З Бучі та Гостомеля окупанти не йдуть: Арестович про ймовірність боїв під Києвом

Арестович зазначив, що є ознаки відводу військ на броварському напрямку.
Росіяни частково виводять свої війська з боку Броварів, проте у напрямку Бучі та Гостомеля вони нікуди не йдуть та готуються до боїв.
Про це сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
"Факти такі: частково вони виводять свої угруповання. В основному це ті, які намагались взяти Київ з боку Броварів. Що стосується угруповання, яке було на північно-західному напрямку, там де Буча і Гостомель, то там немає ознак того, що вони йдуть. Швидше за все, там вони стають до оборони та здаватися не планують. Тобто там будуть бої. Питання, хто буде ініціатором боїв: або ЗСУ підуть вперед, або РФ. Ми бачимо частковий відхід із Чернігівської області", - сказав Арестович.
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