З аеропорту "Бориспіль" вилетів Boing 777−300: чи були на борту пасажири (відео)

З аеропорту "Бориспіль"19 грудня вилетів Boing 777−300 української авіакомпанії Skyline Express.

Про це повідомили у пресслужбі аеропорту.

Як стало відомо, рейс був технічним - літак переправили з України до одного з аеропортів в Європі.

“Рейс дотримувався найвищих стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів, відповідно до директив, які діють на час введення воєнного стану в Україні, і, слід зазначити, без пасажирів чи вантажу на борту. З моменту закриття повітряного простору України 24 лютого 2022 року повітряні судна Skyline Express перебували на стоянці в аеропорту "Бориспіль", проходячи постійну технічну підтримку та обслуговування”, - розповіли в пресслужбі.

Там також додали, що це вже четвертий перегін повітряного судна з Бориспіля від початку війни.

“Навіть при закритті повітряного простору, аеропорт "Бориспіль" залишається спрямованим на забезпечення операційної готовності та фінансової стійкості, зокрема щодо обслуговування інфраструктури та збереження сертифікації персоналу. Одночасно в Україні реалізується комплексна концепція архітектури безпеки, спрямована на забезпечення необхідних стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів в умовах воєнного стану. Даний технічний перегін повітряного судна в Борисполі не лише сприяє тестуванню політики відновлення, але також є стратегічним кроком для українських авіакомпаній, допомагаючи їм знижувати витрати та покращувати шанси виживання в ускладненому авіаційному середовищі”, - додали в аеропорту.

З аеропорту Бориспіль вилетів Boing 777−300

Нагадаємо, що у Борисполі двоє молодиків побили та пограбували 16-річного хлопця.

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