Юний український футболіст разом з матір’ю загинули під обстрілами російських військ

Юний український футболіст разом з матір’ю загинули під обстрілами російських військ

16-річний юнак з мамою загинули під час спроби евакуації з Київської області.

Юний гравець команди ДЮСШ "Атлет" Дмитро Євдоченко загинув 11 березня внаслідок обстрілів російськими військами. Це сталося під час евакуації з Броварського району Київської області.

Про це повідомили у пресслужбі клубу.

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Разом з 16-річним юнаком загинула і його матір Марина Євдоченко.

"Родина "Атлет" висловлює щирі співчуття рідним та близким Дмитра та Марини Євдоченко... Словами не можна передати весь біль і печаль... Як страшний сон..." – йдеться у повідомленні клубу.

Друзі, у нашій футбольній родині "Атлет" сталося велике горе... Сьогодні від кулі ворога загинув гравець команди "Атлет... Опубліковано Футбольний клуб "Атлет" Київ Пʼятниця, 11 березня 2022 р.

Зауважимо, це вже третя загибель українського футболіста внаслідок вторгнення Росії до України. Так, раніше у бою за Київ загинув ексзахисник "Карпат" Віталій Сапило. Загинув також разом з мамою гравець ФК "Гостомель" Дмитро Мартиненко – внаслідок вибуху бомби, що влучила в його будинок.

ТСН.ua

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