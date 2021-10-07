Юні митці намалювали ідеальний будинок для всієї родини

Юні художники київської творчої школи 33ART намалювали і розповіли забудовнику про те, які будинки треба будувати, щоб діти були в них щасливі.

У таких будинках повинні бути просторі спортивні майданчики, поруч парк і дитячий садочок.

“Я на малюнку намалював різнокольоровий будинок, тому що в ньому жити весело", - каже один з учнів школи 33ART.

На дитячому майданчику, на думку дітей потрібно обов'язково розмістити гойдалки у формі восьминога і дельфіна. А в парку, який поруч з будинком, має бути багато їжаків і чорних білок.

Власник компанії “Строй Сіті Девелопмент Group” Єгор Масленніков з радістю відзначив, що в житловому комплексі “Голосіївська Долина” вже враховані деякі побажання дітей.

“У вересні стартував продаж квартир в третьому будинку житлового комплексу “Голосіївська Долина”. Діти говорили, що в різнобарвному будинку весело жити. А наш житловий комплекс якраз пофарбований екологічної фарбою в різні яскраві кольори. Приємно відзначити, дивлячись на малюнки дітей, що деякі їх ідеї ми вже реалізували в ЖК “Голосіївська Долина”. Залишилося додати на майданчик дельфіна і восьминога”, — з посмішкою зазначив Єгор Масленніков.

Власник “Строй Сіті Девелопмент Group” говорить, що дитячі мрії та ідеї про те, як повинен виглядати ідеальний будинок, слід брати на озброєння, щоб створювати не просто дома, а простори в яких буде затишно і комфортно жити всією родиною.

“Дитина не знає компромісів. Дитячий погляд не замилен якимись життєвими ситуаціями, вони завжди чітко знають чого хочуть і де їм добре. А коли добре дітям, то і батьки щасливі”, — підкреслює Єгор Масленніков.

ЖК “Голосіївська Долина” будується в екологічно чистому районі Києва. Неподалік знаходиться експоцентр ВДНГ, парк Феофанія, Голосіївський парк, Національний музей народної архітектури та побуту Пирогово.

У комплексі передбачено багато активностей для дітей різного віку — дитячі і спортивні майданчики, зони відпочинку. Для зручності сім'ї на території “Голосіївської долини” передбачений дитячий садочок.

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