"Йшов третій рік повномасштабної війни": у Києві невідомі запустили салюти (відео)

У Києві на лівому березі, увечері 11 червня невідомі запустили салют, попри заборону. Гучні вибухи викликали гнів у киян.

Відповідні відео з'явилися у Мережі.

За словами очевидців, салюти запустили біля метро "Вирлиця".

У Києві невідомі запустили салют

Нагадаємо, запускати салюти, феєрверки та використовувати петарди під час дії воєнного стану заборонено по всій території України. Тим, хто порушив заборону, може загрожувати штраф у розмірі від 17 тис. до 34 тис. грн, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Українців закликають повідомляти на спеціальну лінію 112, якщо ви помітили осіб, що запускають феєрверки.

Раніше повідомлялося, що у Києві рецидивіст привітав дружину з річницею стосунків і запустив салюти.

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