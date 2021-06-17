Йшов посеред дороги: у Києві трасою гуляв оголений чоловік (відео)

Чоловіка зняли на відео очевидці.

У Києві на Троєщині трасою йшов повністю оголений чоловік. Його помітили пасажири маршрутки та зняли на камеру.

Про це повідомляють в телеграм-каналі "Киев сейчас".

Оголений чоловік гуляв трасою просто посеред дороги. Його на відео зняли очевидці.

"Дорогою гуляє голий чоловік. Все нормально, просто спекотно. Пасажири 79 автобуса зняли на відео, як посеред дороги йде голий чоловік. Чи повідомив хтось про це поліції - невідомо", - йдеться в підписі до відео.

Нагадаємо, оголену дівчину в труні пронесли центром Львова.

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