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Йшли на відпочинок: у Київській області 19-річний хлопець зґвалтував дитину

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Йшли на відпочинок: у Київській області 19-річний хлопець зґвалтував дитину

Фото: pixabay.com

Поліція вручила підозру 19-річному зловмиснику у зґвалтуванні малолітньої.

Інцидент трапився біля водойми.

Про це повідомили у поліції Київської області.

"14 червня в селі Селичівка молодик скоїв сексуальне насильство над 13-річною знайомою. Злочин стався неподалік місцевої водойми, коли молоді люди  саме йшли на відпочинок до друзів", - йдеться у повідомленні.

Молодика затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури затриманому повідомили про підозру у зґвалтуванні малолітньої (ч.4 ст.152). Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 65-річного педофіла з Жовкви Львівської області засудили до 15 років позбавлення волі за зґвалтування, примушування до вступу в статевий зв'язок, сексуальне насильство, розбещення малолітніх дітей, а також зберігання дитячої порнографії.

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