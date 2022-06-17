Йшли на відпочинок: у Київській області 19-річний хлопець зґвалтував дитину

Поліція вручила підозру 19-річному зловмиснику у зґвалтуванні малолітньої.
Інцидент трапився біля водойми.
Про це повідомили у поліції Київської області.
"14 червня в селі Селичівка молодик скоїв сексуальне насильство над 13-річною знайомою. Злочин стався неподалік місцевої водойми, коли молоді люди саме йшли на відпочинок до друзів", - йдеться у повідомленні.
Молодика затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
За процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури затриманому повідомили про підозру у зґвалтуванні малолітньої (ч.4 ст.152). Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 65-річного педофіла з Жовкви Львівської області засудили до 15 років позбавлення волі за зґвалтування, примушування до вступу в статевий зв'язок, сексуальне насильство, розбещення малолітніх дітей, а також зберігання дитячої порнографії.
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