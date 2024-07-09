Його фото облетіло всі світові ЗМІ: стало відомо ім'я лікаря з "Охматдиту", який розбирав завали та рятував дітей (фото)

Лікаря звуть Олег Голубченко. Він - хірург, який робить складні операції на обличчі маленьких дітей, усуваючи жахливі вроджені вади.

Практично всі світові агентства після російського удару по лікарні “Охматдит” в Києві облетіло фото залитого кров’ю лікаря. Чоловік робив все можливе для того, аби допомогти дітям, їхнім батькам та медзакладу. В Мережі ж розкрили ім’я чоловіка.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала журналістка Кристина Бердинских.

Як зазначається, лікаря звуть Олег Голубченко. Він - хірург, який робить складні операції на обличчі маленьких дітей, усуваючи жахливі вроджені вади.

“Вчора мене дуже вразив цей лікар у білосніжному костюмі, залитому кров’ю. Він є на фото практично усіх агентств. Він робив усе що тільки можливо, намагаючись допомогти дітям, їхнім батькам і лікарні. Розбирав груди камінь разом із рятувальниками, втішав колег, постійно кудись біг, щось носив. Я не змогла з ним поговорити, бо він не хотів ні на секунду зупинятися. Це ще одне нагадування, що в Охматдиті працюють унікальні спеціалісти і що найважливіше, це - насамперед люди”, - розповіла журналістка.

Нагадаємо, що СБУ отримала нові докази, які підтверджують, що російські окупанти вдарили по київській лікарні “Охматдит” ракетою Х-101. На місці трагедії слідчі виявили уламок двигуна.

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