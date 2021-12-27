Їхав з дядьком: у Київській області в ДТП загинув 14-річний хлопець (фото)

Їхав з дядьком: у Київській області в ДТП загинув 14-річний хлопець (фото)

У поліції відкрили провадження за фактом ДТП.

Поблизу села Вербове Київської області в неділю, 26 грудня, у ДТП загинув 14-річний хлопець.

Про це повідомили в Нацполіції Київської області.

Аварія сталась о 20:00. 34-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та врізався у дерево. На місці ДТП загинув 14-річний племінник чоловіка.

Головне управління національної поліції Київської області

Водія із понівеченого авто деблокували рятувальники, чоловіка госпіталізували.

У поліції відкрили провадження за фактом ДТП. Обставини та причини аварії встановлюються.

Головне управління національної поліції Київської області

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