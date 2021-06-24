Їхав за навігатором: у Києві автомобіль спускався сходами бізнес-центру та застряг там (фото)

Ford S-Max проїхав кілька метрів, проте застряг, не зумівши з'їхати донизу.
У Києві автомобіль Ford S-Max застряг на сходах бізнес-центру, що на вулиці Іллінській. Інцидент стався 24 червня.
Про це повідомили в dtp.kiev.ua.
За словами очевидців, автомобіль поїхав сходами через те, що нібито його так завів навігатор. Ford S-Max проїхав кілька метрів, проте застряг, не зумівши з'їхати донизу.
"За попередніми даними, люди та бізнес-центр не постраждали. Моя порада, залиште автомобіль на сходах. Так красиво", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Львові у середу, 23 червня, через спеку посеред вулиці спалахнули два автомобілі.