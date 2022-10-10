"Їхав на роботу": внаслідок ракетного обстрілу Києва загинув начальник відділу департаменту Кіберполіції

Внаслідок обстрілу російської армії РФ 10 жовтня в Україні загинуло 11 осіб, травмовано – 87.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Серед потерпілих також є працівники поліції.Під ракетного обстрілу столиці загинув полковник поліції, начальник відділу Департаменту Кіберполіції Юрій Заскока.

"Російські ракети забрали життя 11 людей. Серед них – 41-річний полковник поліції, начальник відділу Департаменту Кіберполіції Юрій Заскока. Поліцейський у момент удару саме їхав бульваром Шевченка на роботу", - повідомив Клименко.

Також відомо про пошкодження близько 70 об’єктів, з яких 29 – об’єкти критичної інфраструктури, 4 багатоповерхових та 35 приватних житлових будинків, а також столична школа. На місцях влучань працюють понад 80 слідчо-оперативних груп поліції.

Нагадаємо, Росія 10 жовтня завдала масованого ракетного удару по Києву та низці міст України. Внаслідок атак зафіксовані людські жертви. Є також інформація про руйнування об'єктів критичної інфраструктури у містах.

ТСН.ua зібрала все, що наразі відомо про ракетну атаку Росії по Україні.

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