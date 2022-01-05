Їхав на квадроциклі: на Київщині в ДТП загинув 18-річний хлопець (фото)

Їхав на квадроциклі: на Київщині в ДТП загинув 18-річний хлопець (фото)

Юнак від отриманих травм помер у "швидкій".

На Київщині в селі Глибоке Бориспільського району 18-річний хлопець за кермом квадроциклу не впорався з керуванням та наїхав на бетонний стовпчик. Від отриманих травм юнак помер у "швидкій".

Про це повідомила пресслужба Національної поліції Київської області.

ДТП сталася у вівторок, 4 січня, о 17-й годині. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що під Києвом водій на Renault збив жінку на смерть. ДТП сталася на автодорозі Київ-Овруч.

Поліція Київської області

Поліція Київської області

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