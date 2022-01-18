Їхали з регіонів України та усього світу: названо кількість людей, які цьогоріч прийшли подивитися на головну ялинку країни

Їхали з регіонів України та усього світу: названо кількість людей, які цьогоріч прийшли подивитися на головну ялинку країни

Біля головної ялинки було облаштовано найбільший в Європі вертеп.

У Києві новорічну локацію на Софійській площі цьогоріч відвідало понад чотири мільйони людей. Святкове містечко працювало від 18 грудня до 16 січня поточного року.

Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

За словами місцевої депутатки, очільниці постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторії Мухи, цьогоріч новорічну ялинку на Софійській площі прикрашали 20 тисяч іграшок червоно-золотих кольорів та яскрава гірлянда, довжиною 10 кілометрів, яку було розміщено у вигляді великого купола. Саме ж святкове дерево було висотою 31 метр.

А біля ялинки було облаштовано найбільший в Європі вертеп із фігурами Ісуса Христа, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів та колядників

Вікторія Муха зауважила, що щороку новорічно-різдвяна локація на Софійській площі приваблює відвідувачів з України та усього світу.

"Головна ялинка Києва є дійсно зимовим магнітом столиці. Святкова локація вже не перший рік входить до переліку найкрасивіших у Європі", – сказала депутатка.

Слід зауважити, що 17 січня почали прибирати головну ялинку країни.

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