"Їду як хочу, а ви постійте в заторі!": в Ірпені розлючені бездіяльністю поліції біля зруйнованого мосту

В Ірпені автівки щодня стоять в багатокілометровому заторі, а деякі водії об'їжджають його по зустрічній.

Водії, яким доводиться щодня стояти в заторі біля зруйнованого мосту в Ірпені на Київщині, розлючені бездіяльністю поліції.

У Мережі вони жаліються, що регулярно трапляються випадки, коли автівки об'їжджають багатокілометровий затор по зустрічній.

Відповідне відео опублікували в місцевому Телеграм-каналі.

"Ірпінь - їду де хочу і як хочу, а ви бл*ть постійте в заторі! І так кожного дня! Це п**дець! Де поліція?" - йдеться під відео.

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Варто зазначити, що наразі в Ірпені триває будівництво мосту, який був зруйнований під час активних бойових дій на Київщині. Біля нього облаштована тимчасова переправа, однак вона не справляється з великим потоком автівок, тому там щодня стоять затори на декілька кілометрів.

Голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба обіцяв, що для вирішення проблеми там до 10 жовтня відкриють ще один тимчасовий переїзд.

Нагадаємо, у Києві на одній з вулиць помітили чоловіка на електросамокаті, який їхав зі швидкістю близько 100 км/год. Відповідне відео зняв очевидець і опублікував в Мережі.

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