"Єдина вижила зі своїх семи братів і сестер": Кличко розказав про свою бабусю, яка пережила голод

"Єдина вижила зі своїх семи братів і сестер": Кличко розказав про свою бабусю, яка пережила голод

О 16:00 кияни запалять свічки, згадуючи про понад 10 мільйонів українців, закатованих голодоморами.

Сьогодні Київ вшановує пам‘ять жертв Голодоморів та політичних репресій. Містяни запалять свічки, згадуючи про понад 10 мільйонів українців, закатованих голодоморами.

Про це написав мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

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"Це - трагедія нашого народу, яка досі болить. І ми маємо передавати нашим дітям та внукам пам’ять про страшні сторінки нашої історії, які ніколи не повинні повторитися. Про нелюдські злочини радянської влади, що голодом намагалася зламати дух, придушити волю і гідність українців", - зазначив він.



Кличко додав, що його покоління дізнавалось про Голодомор від тих, хто пережив цей жах. Адже про цю трагедію тоді не писали в книжках та газетах. Не розповідали на радіо, не показували по телебаченню.

"У нашій родині голод пережила бабуся Євдокія Пилипівна. Коли вона розповідала мені малому про ті часи, я думав, що то моторошна легенда. А то була навіть не вся жахлива правда... Бабуся єдина вижила зі своїх семи братів і сестер. І одна з небагатьох у своєму рідному селі. Сьогодні я запалю свічку на знак пам’яті про голодне дитинство моєї бабусі, про її вбитих радянським режимом братів і сестер. Вшановуючи пам’ять про понад 10 мільйонів українців, закатованих голодом. Ми пам’ятаємо…", - підсумував мер Києва.

Нагадаємо, о 16:00 буде оголошено хвилину мовчання на вшанування пам’яті жертв голодоморів, а також проведено загальноукраїнську акцію "Засвіти свічку".

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