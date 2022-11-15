Є загроза ракетного обстрілу: мешканців Київщини просять залишатися в укриттях

Людей просять не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
Мешканців Київщини просять залишайтися в безпечних місцях. Є загроза ракетного обстрілу області.
Про це заявив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
В Україні станом на 14:20 15 листопада оголошено масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області, окрім окупованого Криму.
Читайте також:
- Окупанти використали на Донбасі заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати "К-51"
- Коли прийде абсолютний кінець війни в Україні: прогноз колишнього очільника уряду РФ
- Бабуся на колінах зустрічає свого онука, який звільняв Херсон: відео
- Путін помре 2023-го: відомий окультист назвав точну дату смерті