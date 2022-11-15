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Є загроза ракетного обстрілу: мешканців Київщини просять залишатися в укриттях

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
1669
Час на прочитання
1 хв
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Є загроза ракетного обстрілу: мешканців Київщини просять залишатися в укриттях

Фото: Суспільне

Людей просять не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Мешканців Київщини просять залишайтися в безпечних місцях. Є загроза ракетного обстрілу області.

Про це заявив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. 

"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

В Україні станом на 14:20 15 листопада оголошено масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області, окрім окупованого Криму.

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Перегляди
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