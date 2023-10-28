Є загиблі та поранені: що відомо про наслідки негоди в Україні (фото)

Внаслідок негоди в Україні загинуло 3 особи та ще 10 людей травмовано. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки лиха.

Про це інформує ДСНС України.

Упродовж доби рятувальники здійснили 231 виїзд майже по всій території України, під час яких розпилено та прибрано 353 повалених дерев. Також було пошкоджено 37 будівель в 14 областях та Києві.

Наслідки негоди на Київщині

"Наразі на території країни внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 1 тис. 880 населених пунктів у 16 областях, а саме: Київська, Полтавська, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Рівненська, Львівська, Донецька, Харківська, Івано-Франківська, Вінницька", - розповіли в Укренерго.

Наслідки негоди на Київщині

Наслідки негоди на Київщині

Що відомо про наслідки негоди у Києві

Станом на 18:30 в столиці внаслідок дощу та сильних поривів вітру:

Загинуло – 2 людини

Постраждало – 8 осіб

Пошкоджено житлових будинків – 2

Пошкоджено дах будинку – 17

Пошкоджено кіосків – 3

Пошкоджено автомобілів – 10

Падіння банерів внаслідок пориву вітру – 1

Небезпечні конструкції (металеві, паркани, вікна) – 8

Повалено дерев – 203

Пошкоджено дерев – 130

Пошкоджено найбільший прапор України

У Києві підготовлене запасне полотнище замість пошкодженого на флагштоку головного прапора України.

Про це заявив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

"Через екстремальні погодні умови поривами вітру був пошкоджений найбільший прапор України – попри те, що напередодні його приспустили для збереження цілісності. Міцне вітростійке полотнище не витримало негоди, яка вирує у столиці. Однак на такі випадки ми і передбачили запасні елементи", – сказав Вячеслав Непоп.

Новий прапор України замайорить над київськими схилами, щойно поліпшаться погодні умови.

Нагадаємо, у Броварах Київської області на Торгмаші, на території ЖК "Олімпійський", буревій зірвав металевий дах, який ледь не повбивав людей та пошкодив припарковані автівки.