Є стабілізація з COVID-19: киянам повідомили, чи має столиця шанс вийти зараз із "червоної" зони карантину

Є стабілізація з COVID-19: киянам повідомили, чи має столиця шанс вийти зараз із "червоної" зони карантину

У Києві наразі спостерігається динаміка зменшення COVID-госпіталізацій.

У Києві ситуація з COVID-19 дещо стабілізувалася, але про перехід з "червоної" до "помаранчевої" зони наразі говорити зарано.

Про це заявив голова Держспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі каналу "Україна 24".

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За його словами, ситуація з COVID-19 у столиці стабілізувалася завдяки впровадженню обмежень і вакцинації. Крім того, допомогло те, що діти перебували "на вимушеному канікулярному періоді".

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"Тому сьогодні ми спостерігаємо дійсно динаміку зменшення госпіталізацій, важких випадків і зменшення навантаження на медичну галузь", – зазначив Рубан.

Утім, він наголосив що про вихід Києва з "червоної" зони говорити ще зарано.

"Перехід до іншої – з "червоної" до "помаранчевої" – зони занадто рано розглядати. Тому в місті Києві продовжуємо ці карантинні і протиепідемічні заходи й надалі. Лише дітей відправили до школи, до вузів, які сьогодні почали працювати", – уточнив Рубан.