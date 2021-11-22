Є стабілізація з COVID-19: киянам повідомили, чи має столиця шанс вийти зараз із "червоної" зони карантину

У Києві наразі спостерігається динаміка зменшення COVID-госпіталізацій.
У Києві ситуація з COVID-19 дещо стабілізувалася, але про перехід з "червоної" до "помаранчевої" зони наразі говорити зарано.
Про це заявив голова Держспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі каналу "Україна 24".
За його словами, ситуація з COVID-19 у столиці стабілізувалася завдяки впровадженню обмежень і вакцинації. Крім того, допомогло те, що діти перебували "на вимушеному канікулярному періоді".
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"Тому сьогодні ми спостерігаємо дійсно динаміку зменшення госпіталізацій, важких випадків і зменшення навантаження на медичну галузь", – зазначив Рубан.
Утім, він наголосив що про вихід Києва з "червоної" зони говорити ще зарано.
"Перехід до іншої – з "червоної" до "помаранчевої" – зони занадто рано розглядати. Тому в місті Києві продовжуємо ці карантинні і протиепідемічні заходи й надалі. Лише дітей відправили до школи, до вузів, які сьогодні почали працювати", – уточнив Рубан.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Натомість мер Києва Віталій Кличко запевняє, що Київ незабаром вийде із "червоної" зони карантину. Це пов'язано з тим, що у столиці покращилася ситуація з коронавірусом.
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