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Є потерпілі і руйнування: поліція розповіла про наслідки ворожої атаки дронами на Київщині (фото)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
219
Час на прочитання
1 хв
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© Андрій Нєбитов
© Андрій Нєбитов
© Андрій Нєбитов
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Громадян просять дослухатися до сигнал тривоги і реагувати на них.

У Київській області внаслідок масованої атаки окупантів 19 грудня пошкоджено щонайменше приватних 9, троє людей постраждали.

Про це повідомив начальник Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

За його словами, поліцейські виявили уламки трьох збитих ППО безпілотників в двох районах області. Наразі правоохоронці продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки. 

"3 потерпілих, щонайменше 9 пошкоджених будинків вже маємо на Київщині внаслідок сьогоднішньої масованої атаки окупантів. Закликаю громадян у разі сигналу повітряної тривоги негайно проходити в укриття! Від цього залежить ваше здоров’я та життя", - йдеться в його повідомленні.

Нагадаємо, уночі 19 грудня Росія дронами атакувала Київ та область.

За час повітряної тривоги в небі над столицею було зафіксовано 23 ворожих БПЛА, з яких вдалося знищити 18.

Прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. 

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Дата публікації
Перегляди
219
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