"Є одне але": на оновленій "Батьківщині-матері" знайшли ще один радянський символ (фото)

У Києві на щит монумента "Батьківщина-мати" встановили тризуб.
На щит монумента "Батьківщина-мати" у Києві вранці 6 серпня встановили тризуб, який замінив демонтований символ СРСР. Монумент "Батьківщина-мати" також перейменують на "Україну-мати".
Однак у Мережі помітили ще один радянський символ на монументі.
Так, журналіст Олександр Войт на своїй сторінці у Facebook опублікував фото меча, де зображена зірка – ще один символ СРСР.
У свою чергу, історик та політолог Олександр Палій запропонував голосування про те, що робити з двома зірочками на мечі статуї "Батьківщини-мати".
Він пропонує два варіанти:
- стилізувати під зірки з прапорів ЄС і НАТО, тобто Європейської Цивілізації, яку, відповідно, захищає Україна.
- декомунізувати і здерти геть.
"У мене самого остаточної відповіді на це питання немає, вона лише формується. Цікаво дізнатися вашу думку", - пише Палій.
Нагадаємо, 1 серпня з монумента "Батьківщина-мати" демонтували герб Радянського Союзу.
Читайте також: