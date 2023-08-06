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"Є одне але": на оновленій "Батьківщині-матері" знайшли ще один радянський символ (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Є одне але": на оновленій "Батьківщині-матері" знайшли ще один радянський символ (фото)

Монумент "Батьківщина-мати" у Києві. / Фото: Pexels

У Києві на щит монумента "Батьківщина-мати" встановили тризуб.

На щит монумента "Батьківщина-мати" у Києві вранці 6 серпня встановили тризуб, який замінив демонтований символ СРСР.  Монумент "Батьківщина-мати" також перейменують на "Україну-мати".  

Однак у Мережі помітили ще один радянський символ на монументі.

Так, журналіст Олександр Войт на своїй сторінці у Facebook опублікував фото меча, де зображена зірка – ще один символ СРСР.

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На "Батьківщині-матері" знайшли ще один радянський символ | Фото/Facebook: Олександр Войт

У свою чергу, історик та політолог Олександр Палій запропонував голосування про те, що робити з двома зірочками на мечі статуї "Батьківщини-мати".

Він пропонує два варіанти:

  • стилізувати під зірки з прапорів ЄС і НАТО, тобто Європейської Цивілізації, яку, відповідно, захищає Україна.
  • декомунізувати і здерти геть.

"У мене самого остаточної відповіді на це питання немає, вона лише формується. Цікаво дізнатися вашу думку", - пише Палій.

Нагадаємо, 1 серпня з монумента "Батьківщина-мати" демонтували герб Радянського Союзу.

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Дата публікації
Перегляди
2538
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