Є дві хороших новини: гендиректор YASNO розповів, яка зараз ситуація зі світлом у Києві

Київ отримує стабільні обсяги електроенергії. Звісно, з обмеженнями, але стабільно. Водночас складно прогнозувати, як поведе себе обладнання, якщо температура суттєво впаде, а споживання зросте.

У Київ надходять стабільні обсяги електричної енергії. Наразі їх вдається рівномірно розподілити через тимчасові схеми перепідключення мереж.

Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

"Київ отримує стабільні обсяги електроенергії. Звісно, з обмеженнями, але стабільно. Це перша добра новина. Ці обсяги вдається рівномірно розподілити через тимчасові схеми перепідключення мереж. Це друга добра новина", - повідомив він.

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Водночас Коваленко зауважив, що складно прогнозувати, як поведе себе обладнання, якщо температура суттєво впаде, а споживання зросте.

Гендиректор YASNOпідкреслив, що в Новий рік має бути плюсова температура.

"Залишається ще найголовніша змінна - божевільний сусід і його ракети та іранські шахеди", - зазначив Коваленко.

Нагадаємо, оприлюднено супутникові знімки вечірнього Києва до початку масових ракетних ударів по критичній інфраструктурі та після.

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