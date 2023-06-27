"Йдуть політичні маніпуляції": Кличко відповів на критику щодо стану укриттів у Києві

У Києві, за результатами перевірки стану укриттів, яку проводила урядова комісія на чолі з міністром стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, стало відомо, що лише 15% столичних бомбосховищ придатні до використання. Мер Києва Віталій Кличко прокоментував цю ситуацію.

Про це міський голова розповів у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"По-перше, я хочу сказати, що маніпуляції йдуть. З паном Камишіним ми вийшли разом на перевірку. Перевірили, я думаю, вісім бомбосховищ за вечір, пройшлися по району. Усі вони були відкриті. І ввечері після того, як ми зустрілися, він постить пост про те, що переважна кількість укриттів була закрита. Зустрівся з ним і запитав: а навіщо маніпулювати і давати неправдиву інформацію?", - сказав Кличко.

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За словами мера, перевірки укриттів Києва з поліцією, ДСНС та представниками КМДА показали зовсім іншу картину.

"Спираючись на офіційні дані, які є від державних структур. Цифри зовсім інші. А пан Камишін умисне цифру перекрутив і сказав, що 15%. 65% чи 67%, якщо я не помиляюся, укриття готові для використання, які працюють. І тільки 20%, які можуть бути придатними при додатковому облаштуванні. І 15%, які не придатні. Які, до речі, внесли голови районів. І зараз також питання, хто за це буде відповідати", - резюмував Кличко.

Нагадаємо, Київська міська влада планує оснастити більшість столичних укриттів системою автоматичного відчинення дверей. А крім того, розташувати в різних районах столиці додаткові модульні залізобетонні укриття швидкого розгортання.

Одне з таких укриттів вже облаштовують у Дарницькому районі Києва.

У Києві чергову перевірку укриттів провели після того, як 1 червня 2023 року біля бомбосховища загинули люди, зокрема, дитина, які не змогли потрапити всередину.

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