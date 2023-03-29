Ярослав Курбаков став новим головою патрульної поліції Києва: коротка біографія

У поліції зазначили, що майор має свої навички та підходи до роботи, здібності та хист керувати особовим складом.

Новим керівником управління патрульної поліції Києва став майор поліції Ярослав Курбаков, якого 29 березня представив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва.

Представляючи колективу Курбакова, Білошицький зазначив, що майор має свої навички та підходи до роботи, здібності та хист керувати особовим складом.

"Він довів, що є справжнім професіоналом, фахівцем, який готовий взяти на себе відповідальність, прийняти правильне рішення і, найголовніше, вислухати й допомогти кожному, хто цього потребує. Ви дійсно у надійних руках", –цитує пресслужба начальника Департаменту патрульної поліції України.

Біографія Ярослава Курбакова

Курбаков від березня 2020 року до цього часу працював на посаді заступника начальника управління – начальника відділу чергової служби управління патрульної поліції Києва.

На службу до поліції Курбаков влаштувався 2015 року і за ці роки подолав кар’єрний шлях від інспектора до начальника управління. Зокрема, він був начальником інструкторського відділу управління організації діяльності стройових підрозділів ДПП, командиром батальйону патрульної поліції в Черкаській області та заступником командира батальйону із забезпечення супроводження ДПП.

Нагадаємо, на початку березня було призначено нового заступника начальника поліції Київської області. Ним став полковник поліції Олег Петренко.

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