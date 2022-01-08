Ялинки з цінниками та у пластику: на околиці Києва з'явилося масове звалище новорічних дерев

Ялинки з цінниками та у пластику: на околиці Києва з'явилося масове звалище новорічних дерев

Дерева лежать просто в полі.

Стихійні звалища новорічних ялинок почали з'являтися в Києві: одне з таких зафільмували мешканці столиці.

Про це розповіли у ТСН.19:30 за 8 січня.

Також читайте У Києві запрацювали пункти утилізації новорічних ялинок: перелік адрес

На околиці столиці, одразу за Мінським масивом, можна побачили купи сосен. Їх, вочевидь, не встигли продати до свят. Чимало ялинок були запаковані в пластик, на деяких є цінник і, навпаки, відсутній святковий декор. Ялинки лежать просто в полі, неподалік нового житлового масиву.

Лісник Микола Супрун, який збирає тут дрова собі для печі, розповів ТСН, що ялинки привозять масово вночі або рано-вранці. Микола Васильович вважає, що дерева можна було б використати з користю.

Новини Києва: у місті почали з'являтися стихійні звалища новорічних ялинок

Нагадаємо, в Одесі продавці новорічних ялинок і сосен облили соляркою тисячі дерев, які не продали. Комунальники прибрали понад 2,5 тис. ялинок та сосен з вулиць Бочарова, Висоцького, Заболотного, Марсельської та Семена Палія.

Читайте також: