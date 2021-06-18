Яку зарплату отримують директори київських шкіл: Кличко назвав цифру

Мер Києва підкреслив, що щорічно освітяни за підсумками року отримують суттєву заохочувальну премію.

Директори столичних шкіл отримують зарплату від 25 до 30 тисяч гривень.

Щорічно освітяни столиці за підсумками року отримують суттєву заохочувальну премію.

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Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"Мені приємно зазначити, що слідом за столицею й інші міста України почали звертати увагу на оплату праці вчителів та керівників закладів освіти. Київ у цьому напрямку рухається давно. Середня заробітна платня директорів столичних шкіл та їх заступників у першому півріччі цього року складала від 25 до понад 30 тисяч гривень. Як це нам вдалося? Вже не перший рік Київ виплачує керівникам закладів загальної середньої освіти надбавки за інтенсивність роботи, що сягають до 70%", – наголосив Віталій Кличко.

Цього року в бюджеті столиці на стимулюючі надбавки для всіх освітян міста передбачили 2,8 мільярда гривень.

"Зазначу, що на конкурсах на посади директорів шкіл – від трьох до п'яти претендентів на місце. Тобто робота у сфері освіти стає престижною. І ми продовжуємо над цим працювати", – підкреслив Кличко.

Нагадаємо, у Києві вчителька побила хлопчика з аутизмом, бо той її не слухався. Інцидент стався в інклюзивному класі київської школи №58. У цьому класі навчаються дві дитини з інвалідністю. Є дані, що такі інциденти з побиттям дітей у класі відбувалися систематично.

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