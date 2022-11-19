Якщо в Києві й буде повний блекаут, він триватиме недовго - голова ДТЕК

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що повне відключення електроенергії в Києві можливе, проте не триватиме надто довго.

Про це він сказав в ефірі телемарафону на Суспільному.

"Блекаут у Києві навіть у повному обсязі теоретично можливий. Але якщо система розвернеться, тобто включиться протягом наступних 3-4 годин, навіть 6 годин, навіть тоді, коли холодно, — це нормально. Так може бути, але нічого страшного від цього не станеться. Гірше, якщо ми не зможемо систему включити. Теоретично така ситуація може бути внаслідок значної руйнації як обʼєктів генерації, так і підстанцій, що дозволяють передавати електроенергію з одного місця країни в інше, де вона споживається", — сказав Дмитро Сахарук.

Утім, посадовець вважає ймовірність такого сценарію невисокою.

Чиновник пояснив, що ефективність протиповітряної оборони України та здатність протидіяти російським ракетним атакам зростає, а енергетики оперативно відновлюють пошкоджені обʼєкти.

"Блекаут — це така мрія окупантів, яку вони намагаються реалізувати від початку жовтня. Але ця мрія ніколи не здійсниться", — наголосив він.

Ситуація з електроенергією в Києві

У четвер, 17 листопада, у столиці зафіксовано антирекорд за обсягом відключень електроенергії - він становив понад 500 МВт за звичайного споживання понад 1000 МВт.

Міський голова Києва Віталій Кличко не виключає, що столиця може повністю залишитися без світла, води та зв'язку через атаки армії РФ. У місті вже підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води на випадок знеструмлення

Своєю чергою, на The New York Times з'явився матеріал про те, що у разі повного виходу з ладу електромереж через атаки РФ близько 3 мільйонів мешканців Києва можуть тимчасово евакуювати. Місцева влада готується до різних сценаріїв. Зокрема, до повного відключення, наголошує ерший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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