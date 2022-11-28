Якщо телефон 103 недоступний: у Києві передбачена альтернативна можливість виклику "швидкої" (список телефонів )

Коли телефон 103 недоступний через перебої зі зв’язком, можна скористатися спеціальними резервними номерами.

У Києві передбачена альтернативна можливість виклику швидкої, якщо телефон 103 виявиться недоступним через перебої зі зв’язком.

Про це йдеться на сайті КМДА.

Спробуйте набрати номер 103 кілька разів. Якщо телефон 103 недоступний, можна скористатися спеціальними резервними номерами:

мобільні:

0672481446

0672481439

0672481438

0672481436

0672481437

0672481435

0672481434

0672481403

0674116176.

стаціонарні:

235-71-30

235-80-54

235-80-58

235-80-59

234-71-28

234-01-75

235-80-24

235-42-53

235-80-56

234-75-43

234-72-94

Можна зателефонувати на стаціонарні номери місцевих підстанцій/пунктів базування бригад ЕМД КНП "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва":

235-30-57

536-19-11

258-31-90

400-61-12

280-22-49

433-97-47

518-26-88

245-88-15

245-88-16

456-44-77

515-26-07

546-18-76

573-82-83

485-11-18.

Якщо зберігається доступ до інтернету, можна написати на ssmp_@ukr.net Лист має містити причину звернення, повну адресу, контактний телефон, ПІБ та вік хворого.

Для абонентів "Київстар" існує можливість виклику швидкої смс-повідомленням на номер 10003. Вкажіть інформацію щодо причини виклику, повну адресу (номер будинку, під’їзду, квартири та поверх), контактний телефон, ПІБ та вік хворого.

Крім того, можна звернутися до пункту постійного чи тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги, поліції, ДСНС, пунктів обігріву. Можна зупинити автомобіль швидкої, поліції, рятувальників і попросити про допомогу або самостійно звернутися до лікарні.

Пережити відсутність тепла і світла: які гаджети й лайфгаки вибирають українці

Читайте також: