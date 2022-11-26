Якщо світло було лише пару годин: гендиректор Yasno пояснив, що робити мешканцям Києва

Сергій Коваленко прогнозує швидке повернення до графіків стабілізаційних відключень.
Обмеження по Києву були 369 МВт, відключали протягом дня 745 970 користувачів. Незважаючі на значні цифри, це вже гарна тенденція, ще трошки - і столиця зможе повернутися до графіків.
Про це повідомив гендиректор енергопостачальної компанії YASNO (субхолдинг ДТЕК) Сергій Коваленко.
"Хоча звісно краще зовсім без відключень. Але варто бути реалістами, поки ситуація досить важка", - зазначив він.
Коваленко також пояснив, що потрібно робити киянам у випадку, якщо світло у квартирі було менше, ніж чотири години.
"Перше. Якщо у вас за останню добу не було хоча б чотири години зі світлом, напишіть до "ДТЕК Київські електромережі", колеги допоможуть вам розібратися, в чому проблема по вашій адресі. Відповідь можуть дати не одразу, бо потрібен час розібратися, що сталося конкретно у вас. А проблеми можуть бути різними. Серед них - відмова автоматики. Зараз є значна кількість будинків, де телемеханіка не спрацьовує через велику кількості вимкнень/увімкнень. Аварійним бригадам колег доводиться виїзджати та підключати такі будинку вручну. А це займає багато часу", - зазначив він.
Крім того, гендиректор YASNO радить вимкнути усю техніку і освітлення, коли відключають світло.
"Друге. Ми в YASNO писали: коли відключили світло, вимкніть усю техніку і освітлення. Це потрібно робити, щоб при підключенні не створювати значних стрибків навантаження. Та й для того, щоб світло в кімнаті не розбудило вас вночі. Я ось учора забув про це. Прокинувся о 4 ранку, коли ввімкулась лампа в кімнаті. Не повторюйте мою помилку", - зазначив він.
Сергій Коваленко прогнозує швидке повернення до графіків стабілізаційних відключень.
"Ми всі чекаємо, що повернемося хоча б до стабілізаційних відключень та тих самих графіків. І дивлячись на те, як енергетики працюють над відновленням мережі та генерації, це буде дуже скоро", - підсумував він.
Нагадаємо, у Києві пообіцяли вимикати світло не більше, ніж на п'ять годин.
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