Якщо світло було лише пару годин: гендиректор Yasno пояснив, що робити мешканцям Києва

Обмеження по Києву були 369 МВт, відключали протягом дня 745 970 користувачів. Незважаючі на значні цифри, це вже гарна тенденція, ще трошки - і столиця зможе повернутися до графіків.

Про це повідомив гендиректор енергопостачальної компанії YASNO (субхолдинг ДТЕК) Сергій Коваленко.

"Хоча звісно краще зовсім без відключень. Але варто бути реалістами, поки ситуація досить важка", - зазначив він.

Коваленко також пояснив, що потрібно робити киянам у випадку, якщо світло у квартирі було менше, ніж чотири години.

"Перше. Якщо у вас за останню добу не було хоча б чотири години зі світлом, напишіть до "ДТЕК Київські електромережі", колеги допоможуть вам розібратися, в чому проблема по вашій адресі. Відповідь можуть дати не одразу, бо потрібен час розібратися, що сталося конкретно у вас. А проблеми можуть бути різними. Серед них - відмова автоматики. Зараз є значна кількість будинків, де телемеханіка не спрацьовує через велику кількості вимкнень/увімкнень. Аварійним бригадам колег доводиться виїзджати та підключати такі будинку вручну. А це займає багато часу", - зазначив він.

Крім того, гендиректор YASNO радить вимкнути усю техніку і освітлення, коли відключають світло.

"Друге. Ми в YASNO писали: коли відключили світло, вимкніть усю техніку і освітлення. Це потрібно робити, щоб при підключенні не створювати значних стрибків навантаження. Та й для того, щоб світло в кімнаті не розбудило вас вночі. Я ось учора забув про це. Прокинувся о 4 ранку, коли ввімкулась лампа в кімнаті. Не повторюйте мою помилку", - зазначив він.

Сергій Коваленко прогнозує швидке повернення до графіків стабілізаційних відключень.

"Ми всі чекаємо, що повернемося хоча б до стабілізаційних відключень та тих самих графіків. І дивлячись на те, як енергетики працюють над відновленням мережі та генерації, це буде дуже скоро", - підсумував він.

Нагадаємо, у Києві пообіцяли вимикати світло не більше, ніж на п'ять годин.

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