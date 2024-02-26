Якщо не буде «помічників», ремонт метро на Теремки завершиться вчасно, рух відновиться до кінця літа, - Кандибор

Рух поїздів має відновитися до кінця літа. Якщо фахівцям не заважатимуть суб’єктивні фактори, як от бюрократія та «помічники», під час візитів яких будівельники змушені припиняти роботи. Про це заявив в інтерв’ю директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

«Я кажу як людина, яка має інженерну освіту. Цю роботу можна було легко виконати за 6 місяців. І ми ці терміни не відкидаємо. Так, є певні бюрократичні питання. Погодження тих чи інших мереж. Такі суб’єктивні фактори нам дещо перешкоджають. Але ми свої амбітні плани не міняємо. Зараз вже виконано практично на 80% палі (стіна в грунті, яка стабілізує від обвалу грунтів), виконана плита, яка в подальшому дасть можливість виконувати роботи важкою технікою для розкриття котловану. Якщо в нас не буде якогось суб’єктивного фактору, якого ми зараз не передбачаємо, то до кінця літа, серпень-вересень максимум, метро повинно поїхати», - заявив Руслан Кандибор.

Директор транспортного департаменту розповів, що над пошкодженою ділянкою було розташовано близько 200 кабелів різних мереж: ДТЕК, Укртелекому, РНБО, СБУ, ППО. Враховуючи воєнний час, узгодження переносу цих кабелів зайняло купу часу.

Крім бюрократичних перепон затримуючим факторами для метробудівців є «помічники», через візити яких будівельники змушені кожного разу припиняти роботи, наголосив Руслан Кандибор.

«Є такий старий фільм, коли пан ставив завдання відремонтувати карету. Казав: «За скільки відремонтуєш? За тиждень? А за два?» - «Ну, тут вже помічники потрібні». Так от якщо нам не будуть допомагати такі «помічники», які все знають і які тільки вносять деструктив… Ми змушені кожного разу призупиняти роботу, тому що треба відвезти ту чи іншу делегацію, показати кожному, розказати. То це дійсно «помічники» нам «допомагають», - зазначив Кандибор.

Він підкреслив, що йдеться про надскладну ділянку метрополітену, яка будувалася поспіхом, з труднощами і навіть трагедіями. Зокрема, під час

будівництва у 2010 році тут був затоплений тунелепрохідницький щит вагою понад 200 тонн, а також загинули два працівника. Сьогодні ж роботи виконуються фахово, із залученням експертів та науковців.

Директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА підкреслив, що зараз на ділянці від «Теремків» до «Деміївської» метро працює. Поїзди їздять в обидва боки з інтервалом 13 хвилин. Рух перекрито лише між станціями «Деміївська» та «Либідська». На цій ділянці рух метро дублюють автобуси, які їздять з інтервалом 3 хвилини. До того ж місто потурбувалося про те, щоб у киян, які роблять пересадку через ремонт метро, не збільшилися видатки на проїзд.

«Містяни, які користуються транспортною картою, фактично платять лише раз за проїзд. Якщо я пересідаю з метро на автобус, з мене також знімають плату за поїздку. Але до ранку наступного дня гроші повертаються назад. Тобто на маршруті від «Либідської» до «Теремків» не двічі, ні тричі переплачувати не потрібно», - пояснив Руслан Кандибор.

Також Кандибор спростував чутки про можливе закриття ще 22 станцій метро.

«Не буде такого. Це паніка, яку розганяють невідомі люди, щоб нагнати страху. Немає ніякого страшного колапсу. Є деякі проблеми експлуатаційного стану, поточні роботи, які ми виконуємо. Планові роботи з капремонту також зараз виконуються», - наголосив директор департаменту.