"Якщо наступите, може вибухнути": рятувальники показали, як "наосліп" розміновують водойми на Київщині

"Якщо наступите, може вибухнути": рятувальники показали, як "наосліп" розміновують водойми на Київщині

У воді рятувальники знаходять навіть величезні нерозірвані авіаційні бомби. Щоб доставити такі до безпечного місця детонації, необхідна повітряна куля.

Піротехніки ДСНС наразі займаються розмінуванням озер та річок на Київщині. Рятувальники розповідають, що іноді працюють майже наосліп через вкрите мушлями дно і погану видимість. А якщо ви наступе на снаряд, він може вибухнути.

Про це пише The Washington Post.

"Цей прилетів і не вибухнув. Якщо ви наступите на нього, він може вибухнути, а може і не вибухнути, залежно від стану детонатора. Але нещасний випадок може статися, якщо людина наступить на запал або на сам детонатор", – розповів керівник групи водолазів-саперів ДСНС Роман Горяк.

Фото: The Washington Post

Зі сторони може здатися, що процес підводного розмінування медитативний, що "в ньому є якийсь дзен", зазначив провідний водолаз Денис Борбіт.

"Але в цьому конкретному озері все зовсім не так. Маємо жахливу нульову видимість, неприємний запах і вкрите мушлями дно. Тут ми працюємо майже наосліп", - пояснив він.

Працівники ДСНС розповідають, що в воді досі можна знайти набагато більші бомби, ніж звичайні снаряди. Такі нерозірвані авіаційні бомби, за словами Горяка, необхідно підняти з води за допомогою повітряної кулі, а потім доставити до безпечного місця детонації, яке знаходиться за кілометри від населених пунктів.

Нагадаємо, у Київській області провели перевірку води в річках Дніпро та Стугна. Її визнали небезпечною для купання.

Фото: The Washington Post

Фото: The Washington Post

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