Якщо лунають сирени: у мерії Києва розповіли, що робити у надзвичайній ситуації

Якщо лунають сирени: у мерії Києва розповіли, що робити у надзвичайній ситуації

У Києві у разі виникнення надзвичайної ситуації вмикатимуть сирени та гучномовці на автомобілях.

У Департаменті муніципальної безпеки КМДА розповіли, що робити у надзвичайній ситуації.

У Києві у разі виникнення надзвичайної ситуації вмикатимуть сирени та гучномовці на автомобілях.

Про це пише "Укрінформ".

"Сирени означають сигнал цивільної оборони "Увага всім!". Почувши такий сигнал, треба негайно увімкнути гучномовець, радіоприймач або телевізор і слухати повідомлення", – кажуть у КМДА.

Повідомлення міститиме:

інформацію про надзвичайну ситуацію;

місце і час виникнення надзвичайної ситуації;

територію (райони, масиви, вулиці, будинки тощо), яка потрапляє в зони ураження;

порядок дій в умовах надзвичайної ситуації тощо.

Нагадаємо, киянам пропонують безкоштовно пройти навчання та приєднатись до бригади територіальної оборони.

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