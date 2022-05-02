Якщо дозволять умови: Посольство США сподівається повернутися до Києва до кінця травня

Нині американські дипломати перебувають у Польщі.
Посольство США сподівається повернутися до Києва до кінця травня, якщо дозволять умови.
Дипломати виїхали майже за два тижні до того, як Росія почала вторгнення в Україну 24 лютого.
Про це повідомляє CNN.
Американські дипломати перенесли деякі функції до Львова, а потім переїхали до сусідньої Польщі.
"Ми прислухаємося до професіоналів у сфері безпеки, і коли вони скажуть нам, що ми можемо повернутися, ми повернемося назад", — сказала тимчасова повірена у справах Крістіна Квін на брифінгу.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявив, що Данія знову відкрила своє посольство у Києві після його закриття одразу після російського вторгнення.
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