Якщо дозволять умови: Посольство США сподівається повернутися до Києва до кінця травня

Якщо дозволять умови: Посольство США сподівається повернутися до Києва до кінця травня

Нині американські дипломати перебувають у Польщі.

Посольство США сподівається повернутися до Києва до кінця травня, якщо дозволять умови.

Дипломати виїхали майже за два тижні до того, як Росія почала вторгнення в Україну 24 лютого.

Про це повідомляє CNN.

Американські дипломати перенесли деякі функції до Львова, а потім переїхали до сусідньої Польщі.

"Ми прислухаємося до професіоналів у сфері безпеки, і коли вони скажуть нам, що ми можемо повернутися, ми повернемося назад", — сказала тимчасова повірена у справах Крістіна Квін на брифінгу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявив, що Данія знову відкрила своє посольство у Києві після його закриття одразу після російського вторгнення.

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