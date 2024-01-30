Якою буде погода в Україні 31 січня: прогноз синоптиків

Судячи з даних синоптиків, на 31 січня прогнозується тепла, але хмарна погода.

В Україні останній день січня буде хмарним, проте теплим. Прогнозується суха погода та подекуди ожеледиця.

Про це повідомили в “Укргідрометцентрі”.

Судячи з даних синоптиків, на 31 січня синоптики прогнозують вночі та вранці у південних областях та в Криму місцями туман, у більшості західних та північно-східних областей на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі: 1-6 градусів морозу, вдень 1-6 градусів тепла. В Карпатах вночі 7-12 градусів морозу, вдень - близько 0.

Якою погода буде на Київщині

Прогнозується невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 3-8 м/с. Температура по області вночі 1-6 градусів морозу, вдень 1-6 градусів тепла.

У Києві вночі 2-4 градусів морозу, вдень 3-5 градуси тепла.

Нагадаємо, що в Україні цього року очікується теплий лютий. Середня температура буде навіть трохи вищою за норму.

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