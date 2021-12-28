Якою буде погода в Києві на Новий рік: оновлений прогноз

Якою буде погода в Києві на Новий рік: оновлений прогноз

Прогнозують плюсову температуру та дощ.

У Києві змінився прогноз погоди на Новий рік-2022. Очікується, що новорічної ночі температура повітря буде близько нуля градусів, а зранку піде дощ.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

Протягом усього дня 31 грудня буде хмарно. Вночі очікується дрібний сніг, йому на зміну зранку прийде дощ. У другій половині дня опадів не прогнозують.

Температура повітря від -1 до +2 градусів. Зазначається, що ввечері 31 грудня потеплішає. Вночі 1 грудня прогнозують 0 градусів, вдень +2 градуси. Вітер західний, 3 м/с.

Нагадаємо, що в Києві напередодні новорічних свят нагадали, які протиепідемічні обмеження діють у місті. Оскільки у місті виявили перші випадки Омікрона, ввели додаткові заборони.

Sinoptik.ua

Погода в Україні: більшість регіонів накрила негода – яка ситуація у Миколаєві та Вінниці

Читайте також: