Який вигляд могли б мати станції метро "Глибочицька" і "Татарка", якби їх побудували: фото

Для кожної зі станцій було розроблено два варіанти оформлення.
У 1996 році в Києві був створений архітектурний проєкт двох станцій метро - "Глибочицька" і "Татарка". Проте їх так і не побудували.
Який вигляд вони вони могли б мати, розповів і показав відомий блогер і фотограф Олег Тоцький у Facebook.
Блогер повідомив, що для кожної зі станцій було розроблено два варіанти оформлення.
"Відрізнити " Глибочицьку" від "Татарки" дуже просто: перша побудована на контрасті жовтого і чорного, а друга має яскраві помаранчеві (червоні) акценти. Обидві станції пілонні, відрізнялися шириною платформи і діаметром центрального залу: у" Глибочицької " - 9,8 м, у" Татарки" - звичні 8,5 м", - пише Тоцький.
Будівництво як четвертої лінії метро, так і нового мосту у 90-х роках так і не почалося.
"За вісім років, коли Подільський мостовий перехід все таки почав будуватися, проект нової лінії метро (яка до того моменту змінила назву на Подільсько-Вигурівську) почали переробляти і затвердили в 2008 році. Разом з переробкою проєту (з якого, до речі, зникла "Татарка") змінилися і архітектурні рішення, а старі ескізи 1996 року відклали на дальню полицю", - підсумував Тоцький.
Нагадаємо, мости Києва перебувають в аварійному стані. Про це свідчать результати перевірок, які проводили інженери після часткового руйнування Шулявського шляхопроводу. Про це розповів мер Києві Віталій Кличко. Він наголосив, що кожного дня молиться за те, щоб на мостах Києва не сталося аварійних ситуацій.
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