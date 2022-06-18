Який вигляд має одне з найбільш зруйнованих сіл Київщини – Андріївка: відео з висоти пташиного польоту

Який вигляд має одне з найбільш зруйнованих сіл Київщини – Андріївка: відео з висоти пташиного польоту

Російські окупанти обкопувалися в Андріївці просто в будинках, заїжджаючи туди танками, і з будинків вели артобстріли.

Ось такий вигляд зараз має з висоти пташиного польоту одне з найбільш зруйнованих сіл Київської області, яке самі місцеві називають маленьким Маріуполем.

Село Андріївка стало стратегічним опорним пунктом росіян, які обкопувалися прямо в будинках, заїжджаючи туди танками, і з будинків вели артилерійські обстріли Макарова.

Російські загарбники жили у будинках, поки більшість мешканців Андріївки (а їх близько тисячі) майже місяць провели у підвалах. Все чоловіче населення до 50 років пройшло через допити. Когось відпустили, когось розстріляли одразу, а когось тримали у полоні. Після звільнення села безвісти зниклими вважалися 47 чоловіків.

Нагадаємо, з околиці села Андріївка під Макаровим росіяни вийшли наприкінці березня, залишаючи тут свою техніку і побратимів, яких потім ховали місцеві мешканці.

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