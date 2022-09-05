Якість повітря у Києві нормалізувалася: які показники зараз

Раніше у столиці спостерігалося задимлення через торф’яні пожежі в області.

Якість повітря у Києві нормалізувалася: станом на 15:15 спостерігається низький рівень забрудненості.

Раніше у столиці спостерігалося задимлення через торф’яні пожежі в області.

Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Нагадаємо, станом на ранок 5 вересня Київ опинився на першому місці світового рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям.

Станом на 15:15 Київ у рейтингу найзабрудненіших міст світу опустився з першої на 30 сходинку. Зараз індекс забруднення повітря у столиці становить 59 (помірний рівень забруднення – ред.) за норми у 50.

У КМДА додали, що стежити за станом атмосферного повітря в режимі реального часу можна за посиланням, а також у міському застосунку "Київ Цифровий".

Фото: IQAir

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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