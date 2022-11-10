Кого найбільше шукають роботодавці за даними Київського центру зайнятості

Кого шукають роботодавці, най які професії найбільший попит в листопаді, читайте в матеріалі ТСН.ua

У січні-жовтні 2023 року в базі даних Київського міського центру зайнятості налічувалося 25,7 тис. вакансій, що у двічі менше, ніж у відповідному періоді минулого року. На початку листопада на одне вільне робоче місце претендують 3 безробітних, минулого року була одна особа.

Як повідомили в Київському міському центрі зайнятості, найбільший попит спостерігається на вчителів, вихователів, фармацевтів, музичних керівників, практичних психологів, лікарів, інженерів, а також на представників робітничих професій.

«У розрізі професій та спеціальностей найбільший попит роботодавців спостерігається на вчителів, вихователів, фармацевтів, керівників музичних, практичних психологів, лікарів загальної практики — сімейних лікарів та інженерів. Високий попит у роботодавців мають представники найпростіших професій. Найбільш потрібні робітники з комплексного прибирання будинків, прибиральники службових приміщень, двірники, укладальники-пакувальники, вантажники, підсобні робітники, кур’єри», — йдеться у повідомленні.

Високий попит залишається на

кваліфікованих робітників з інструментом — швачок, слюсарів-сантехніків, електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсарів-ремонтників, електрогазозварників, слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів,

фахівців із досвідом роботи — медичних сестер (братів медичних), сестер медичних (братів) з дієтичного харчування, бухгалтерів, асистентів вчителя та фармацевтів, вихователів, інструкторів з фізкультури, електриків дільниці,

серед працівників сфер торгівлі та послуг шукають соціальних робітників, продавців продовольчих товарів, кухарів, продавців-консультанти та охоронників.

серед робітників з обслуговування устаткування — водіїв автотранспортних засобів, трактористів, токарів, машиністів помпових установок, фрезерувальників, операторів верстатів з програмним керуванням.

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